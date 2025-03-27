Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

İlçenin Modern Evler Mahallesi’ndeki Ayyıldız Apartmanı’nın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler, diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe kapılan aileler kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan M.G., itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.G.’ye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

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