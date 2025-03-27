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        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı

        HATAY'ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4'üncü kattaki dairede mahsur kalan M.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 16:26 Güncelleme: 27.03.2025 - 16:26
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        Yangında mahsur kalan çocuk kurtarıldı
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        HATAY’ın İskenderun ilçesinde bir apartmanda çıkan yangında 4'üncü kattaki dairede mahsur kalan M.G. (4) itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

        İlçenin Modern Evler Mahallesi’ndeki Ayyıldız Apartmanı’nın 2’nci katındaki dairede yangın çıktı. Kısa sürede daireyi saran alevler, diğer katlara da sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Paniğe kapılan aileler kendi imkanlarıyla apartmandan çıktı. Binanın 4’üncü katında mahsur kalan M.G., itfaiye merdiveniyle kurtarıldı. Dumandan etkilendiği belirlenen M.G.’ye ambulansta müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla söndürüldü.

        Dairelerdeki eşyaların kullanılamaz hale geldiği yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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