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        Hatayspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.04.2025 - 13:52 Güncelleme: 04.04.2025 - 13:55
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        Hatayspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor
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        SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, ligin 30'uncu haftasında sahasında ağırlayacağı Eyüpspor maçı hazırlıklarını tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

        Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve kampa girecek.

        Hatayspor’da Lamine Diack’ın sakatlığı ve Francisco Calvo’nun kart cezası devam ediyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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