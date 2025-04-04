Hatayspor, Eyüpspor maçına hazırlanıyor

Hatayspor’da Lamine Diack’ın sakatlığı ve Francisco Calvo’nun kart cezası devam ediyor.

Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu’nda gerçekleştirilen ve 1 saat 15 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlı takım yarın yapacağı antrenmanla Eyüpspor maçının çalışmalarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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