Köpeklerin saldırısına uğrayan kadın yaralandı

HATAY'ınArsuz ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Zekiye Atmış (42) yaralandı.

Olay, 11 Nisan'da Arsuz ilçesi Karaağaç Şarkonak Mahallesi'nde meydana geldi. Çocuk bakıcılığı yaptığı evden çıkan Zekiye Atmış, sokakta başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Atmış bacaklarından yaralanırken, yardıma koşan mahalleli köpekleri uzaklaştırdı. Atmış, çevredeki bir kişi tarafından özel araçla hastaneye götürüldü. Burada tedaviye alınan Zekiye Atmış ardından taburcu edildi.

'ARTIK KORKUDAN SOKAĞA ÇIKAMIYORUM'

Köpek saldırısı güvenlik kamerasına yansırken, Zeki Atmış, "Evden çıkar çıkmaz, daha yola bile varmadan 3 tane sokak köpeğinin saldırısına uğradım. Bacaklarımdan tuttular. Hiçbir şekilde bir şey yapamadım. Isırıldım. Çığlık seslerime insanlar geldi. Paramparça yaptı pantolonlarımı. Gelenlerin müdahalesi ile hepsi bir yerlere dağıldı. Sağ olsun bir vatandaş beni kimseye muhtaç etmedi. Ambulansı çağırmadan kendi beni hemen hastaneye götürdü. Tedavilerim yapıldı. Artık korkudan sokağa çıkamıyorum. Vatandaşlar gelmese beni parçalayabilirlerdi. Bir çocuk olsa belki daha kötü olabilirdi" diye konuştu.