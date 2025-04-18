Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı

        HATAY'da başkalarına ait banka hesaplarını elde edip 9 milyon 950 TL hacimli yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 10:07 Güncelleme: 18.04.2025 - 10:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 gözaltı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'da başkalarına ait banka hesaplarını elde edip 9 milyon 950 TL hacimli yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

        Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, kentte bir çetenin bahis ve şans oyunları kapsamında başkalarına ait banka hesaplarını elde edip, yasa dışı bahis sitelerindeki hesapları yöneterek para nakline aracılık ettiği tespit edildi. Şüphelilerin hesaplarında 9 milyon 950 bin TL işlem hacmi bulunduğu anlaşıldı. Belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskında K.G., A.B., M.A., M.Ş.G., D.G. ile D.G. gözaltına alındı. Aramalarda; 14 cep telefonu, 1 tablet, 2 laptop, 10 sim kart, 5 kredi kartı, çok sayıda doküman ve 229 bin 400 TL ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        Sırrı Süreyya Önder'in sağlık durumuyla ilgili açıklama
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        17 yaşındaki sürücü öğrencilerin arasına daldı! Okul dönüşü ölüm!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Galatasaray'da hedef 6!
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        Lüks çantalar gerçekten Çin'de mi üretiliyor?
        "Artık paralı plaj yok"
        "Artık paralı plaj yok"
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Taşla sopayla birbirlerine girdiler! 'Aracıma çarptın' cinayeti!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Galatasaray Xhaka ile görüştü!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Yaşlı kadını dövüp gasp ettiler! Zanlı çok yakını çıktı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Beşiktaş'ta veri skandalı!
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Trump, Powell'ı gerçekten görevden alabilir mi?
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Arkadaşını öldüren genç: Cinler musallat oldu!
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        Suudi Arabistan Schengen'den muaf mı tutulacak?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        İnsanlar neden tokalaşıyor?
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Rusya'dan Almanya'ya "Taurus füzeleri" uyarısı
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Bilim dünyasının en büyük sırrı: Warmhole
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Tekstil ve giyimde istihdam alarmı
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Yağış yok, sıcaklıklar mevsim normali üzerinde
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        Trump'ın Fed Başkan adayı Kevin Warsh mı?
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        İsrail'e Gazze'de soykırımla yargılandığı davada ek süre
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı
        Acı gününde arkadaşları yalnız bırakmadı

        Benzer Haberler

        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da 6 firari hükümlü yakalandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kaçakçılık operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
        Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza
        Hatay'da kumar oynayan 10 kişiye 92 bin 470 lira ceza
        Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu
        Hatay'da 2 gündür haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu