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        Arazözün otomobil ile istinat duvarına çarptığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı

        HATAY'da arazözün otomobil ile istinat duvarına çarptığı kazada Haci A.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 12:11 Güncelleme: 18.04.2025 - 12:15
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        Arazözün otomobil ile istinat duvarına çarptığı kaza kamerada; 1 ölü, 1 yaralı
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        HATAY'da arazözün otomobil ile istinat duvarına çarptığı kazada Haci A. hayatını kaybetti, Hüseyin K. ağır yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, gece saatlerinde İskenderun ilçesi Deniz Alayı mevkisinde meydana geldi. Haci A.'nın kullandığı, freni tutmadığı iddia edilen 31 ATE 760 plakalı arazöz, karşı yönden gelen Yusuf K.'nin kullandığı 31 ALC 899 plakalı otomobili ile üst geçidin istinat duvarına çarptı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, ihbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Haci A. hayatını kaybetti, yanındaki Hüseyin K. yaralandı. Durumu ağır olan Hüseyin K. hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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