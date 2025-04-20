Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Hatay Haberleri

        Eşini baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez'i (57) boynuna baltayla vurarak öldüren Ahmet Sönmez (61) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.04.2025 - 15:20 Güncelleme: 20.04.2025 - 15:25
        ABONE OL
        ABONE OL
        Eşini baltayla öldüren şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        HATAY'ın Dörtyol ilçesinde 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez'i (57) boynuna baltayla vurarak öldüren Ahmet Sönmez (61) tutuklandı.

        Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez’in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balta bahçede bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini öldürdüğünü söyledi.

        Otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alınan Zeynep Sönmez'in cenazesi Altınçağ Mezarlığı'nda toprağa verildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet Sönmez, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Çiftin, yıllardır şiddetli geçimsizlik yaşadığı belirtildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Adalet Bakanı ile görüşme açıklaması
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        Fehmi Işıklar'ın eşi öldürüldü! Oğlu gözaltına alındı!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        İstanbul'da kaydedildi! Uzun namlulu silahla para çekti!
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        2. Lig ve 3. Lig'de günün CANLI yayınlanan maçları
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Yine hırsızlık yaparken yakalandı
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Cinayet davasında aranırken çocuk yapmışlar!
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Fenerbahçe, Kayserispor'u ağırlayacak
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Kahve bağımlılığı bitti! 2025’in yeni ikilisi
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Zelenskiy: Rusya ateşkesi ihlal etti
        Cezaevine gönderildi
        Cezaevine gönderildi
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Yeni telefon almadan önce bunları deneyin!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        Kuyumcu çalışanını öldürüp 13 kilo altınla kaçtı!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        ABD'nin dört bir yanında Trump protestosu!
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Netanyahu: İşgali sona erdirecek anlaşmayı kabul etmeyeceğiz
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        Tablo güzelliğinde 26 sakin şehir
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        "Kamera karşısında bir anda değişiyordu"
        Yeni bir dil oluştu
        Yeni bir dil oluştu
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Adolescence etkisi! Diziden gerçek hayata...
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Bağışıklık sistemi nasıl çöküyor?
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!
        Skriniar transferi için Fenerbahçe'ye rakip!

        Benzer Haberler

        Samandağ'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Samandağ'da otelde çıkan yangın söndürüldü
        Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya ayini
        Türkiye'nin tek Ermeni mahallesinde Paskalya ayini
        Hatayspor altyapı oyuncularıyla gelecek sezonda başarı hedefliyor
        Hatayspor altyapı oyuncularıyla gelecek sezonda başarı hedefliyor
        3 aydır kayıp olan köpeği Çilek'i bulana 40 bin lira ödül verecek
        3 aydır kayıp olan köpeği Çilek'i bulana 40 bin lira ödül verecek
        Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
        Hatay'da Paskalya Bayramı kutlandı
        Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi
        Hatay'da Paskalya ayini düzenlendi