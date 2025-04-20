Eşini baltayla öldüren şüpheli tutuklandı

Altınçağ Mahallesi'nde oturan Ahmet Sönmez ile 31 yıllık eşi Zeynep Sönmez arasında dün gece saatlerinde tartışma çıktı. Sesleri duyan komşularının ihbarıyla eve jandarma ekipleri sevk edildi. Açık kapıdan içeri giren ekipler, kanlar içerisinde kalan Zeynep Sönmez ile karşılaştı. Sönmez'in boynuna aldığı balta darbesiyle öldüğü belirlendi. 3 çocuk annesi Sönmez’in cansız bedeni, incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Balta bahçede bulunurken, gözaltına alınan Ahmet Sönmez, ilk ifadesinde; aralarında çıkan tartışma sonucunda eşini öldürdüğünü söyledi.

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