Hatay'da deprem şehitliğinde buruk bayram

Depremde eşini ve 3 çocuğunu kaybeden Mehmet Keleş, “Rabbim nasip ederse, cennette buluşacağız. Duygularımız hala aynı. İlk günkü özlemle buraya geliyoruz" diye konuştu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’teki depremlerden en çok etkilenen illerden Hatay'da, Kurban Bayramı'nın ilk gününde, Antakya ilçesi Narlıca Mahallesi'ndeki deprem şehitliği yakınlarını kaybedenlerle dolup, taştı. Yakınlarının mezarlarına çiçek ve şeker bırakan vatandaşlar, dualar edip, gözyaşı döktü.

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