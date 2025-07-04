Hatay'da orman yangını (2)
YANGINRÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜHatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası burun mevkisinde saat 16.
YANGINRÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası burun mevkisinde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki dağlık Aktaş Mahallesi'nde evlerin boşaltılması için görevliler tarafından anonslar yapıldı. Önlem amaçlı evler boşaltılmaya başlanırken, camilerden ise söndürme çalışmasına gelen takviye ekiplerin ulaşımının kolaylaşması için yolların boşaltılması ve araçların çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına kara ekiplerinin yanı sıra 2 uçak ve 8 helikopterle havadan da destek sağlanıyor. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
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