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        Hatay'da orman yangını (2)

        YANGINRÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜHatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası burun mevkisinde saat 16.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 21:33 Güncelleme: 04.07.2025 - 21:35
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        Hatay'da orman yangını (2)
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        YANGINRÜZGARIN ETKİSİYLE BÜYÜDÜ

        Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Çökek Yaylası burun mevkisinde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın bölgesindeki dağlık Aktaş Mahallesi'nde evlerin boşaltılması için görevliler tarafından anonslar yapıldı. Önlem amaçlı evler boşaltılmaya başlanırken, camilerden ise söndürme çalışmasına gelen takviye ekiplerin ulaşımının kolaylaşması için yolların boşaltılması ve araçların çekilmesi konusunda uyarılar yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarına kara ekiplerinin yanı sıra 2 uçak ve 8 helikopterle havadan da destek sağlanıyor. Söndürme çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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