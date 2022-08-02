Hatayspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı. Antrenmanda futbolcular kuvvet, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı. Basına kapalı idman 1 saat 45 dakika sürdü.

Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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