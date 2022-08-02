Hatay'da şehit olan Piyade Er Sofioğlu'nun cenazesi törenle Diyarbakır'a uğurlandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Altınözü ilçesinde araç kazası sonucu yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Piyade Er Yusuf Sofioğlu'nun cenazesi, törenle memleketi Diyarbakır'a uğurlandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 29 Temmuz'da araç kazasında yaralandıktan sonra tedavi amaçlı kaldırıldığı hastanede şehit düşen Sofioğlu için Hatay Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törenin ardından Sofioğlu'nun Türk bayrağına sarılı cenazesi, Diyarbakır'a uğurlandı.

Törene, şehidin yakınlarının yanı sıra Hatay Valisi Rahmi Doğan, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Gürak ve kent protokolü katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.