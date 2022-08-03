GÜNCELLEME - Hatay'da otomobille çarpışan motosikletteki kadın öldü

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.



İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'nde R.A.Ç. idaresindeki 31 GF 863 plakalı otomobil ile M.G'nin kullandığı 31 AGU 148 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kazada devrilip sürüklenen motosikletteki sürücü M.G. ile arkasındaki Fatma Gök (44), otomobilin altında sıkıştı.

İtfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, ağır yaralanan iki kişiyi yaptıkları çalışmayla aracın altından çıkardı.

İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan ve hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Gök müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.



Tedavisi süren M.G'nin de hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.



Otomobil sürücüsü R.A.Ç. gözaltına alındı.



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