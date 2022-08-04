Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'da gümrük kaçağı 21 cep telefonu, 155 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 460 paket sigara ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Antakya ilçesine bağlı Altınçay Mahallesi'nde bir depoda kaçak ürün bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Ekipler, adreste gümrük kaçağı 21 cep telefonu, 155 bin makaron, 460 paket sigara ve 11 kilogram nargile tütünü ele geçirdi.

Operasyonda R.H. gözaltına alındı.



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