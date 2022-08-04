Hatayspor yeni sezon hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman 1 saat 15 dakika sürdü.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasını bay geçen Atakaş Hatayspor, sezonun ilk maçına 2. haftada 12 Ağustos'ta Trabzonspor deplasmanında çıkacak.

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