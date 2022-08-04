Hatay'da evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli yakalandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Defne ilçesinde evinde ve bahçesinde 166 kök Hint keneviri ve 740 gram esrar ele geçirilen zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipler, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında Tavla Mahallesi'ndeki bir ev ve bahçede uyuşturucu bulundurulduğunu belirledi.

Narkotik detektör köpeklerin katıldığı aramada, 166 kök Hint keneviri, 740 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi.

Ev sahibi S.G. gözaltına alındı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.