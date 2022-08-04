Hatay'da 900 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde, otomobilinde 900 paket gümrük kaçağı sigara bulunan şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Antakya-Reyhanlı kara yolunda uygulama yaptı.

Şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 900 paket kaçak sigara ele geçiren ekipler, sürücü Ş.Y'yi gözaltına aldı.



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