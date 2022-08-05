Dörtyol Kaymakamı Ergün'den, ilçedeki Kıbrıs gazilerine ziyaret

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HATAY (AA) - Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, ilçedeki Kıbrıs gazilerini ziyaret etti.

Kaymakam Ergün, Amanos Dağları'ndaki yaylalarda yaşayan Kıbrıs gazileri Ökkeş Algan ve Ali Berik'e ziyarette bulundu.

Gazi Algan, yaptığı açıklamada, unutulmadıkları için mutlu olduğunu belirtti.

Ziyarette, Dörtyol Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Bayram Altunbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Soner Kıymacı, Dörtyol Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan ve ilgili kurum amirleri de yer aldı.



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