Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor.

İkiz Köprü mevkisindeki ormanlık alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine Hatay Orman Bölge Müdürlüğünce bölgeye 5 arazöz ve su tankeri yönlendirildi.

Yangına müdahale ediliyor.

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