Hatay'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

İkiz Köprü mevkisinde çıkan yangına, Hatay Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 arazöz, 2 su tankeri ve bir iş makinesiyle müdahale edildi.

Kontrol altına alınan yangında 3 dekar ormanlık alan zarar gördü.













Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.