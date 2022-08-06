Hatay'da otomobilde 1000 paket kaçak sigara ele geçirildi

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HATAY (AA) - İskenderun ilçesinde otomobilde 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Barbaros Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 1000 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Sürücü N.A. ile araçtaki S.A. gözaltına alındı.



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