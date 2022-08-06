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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu

AA

Hatay'da otomobilde 418 gram uyuşturucu bulundu

HATAY (AA) - Merkez Antakya ilçesinde otomobilde 418 gram uyuşturucu bulunmasıyla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Akasya Mahallesi'nde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Araçtaki aramada, 418 gram esrar bulundu.

Sürücü H.O. ile araçtaki A.B. ve A.T.B. gözaltına alındı.

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