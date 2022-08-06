Hatay'da kıyı temizliği yapıldı

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HATAY (AA) - Hatay’ın Samandağ ilçesi sahilinde cankurtaran ekipleri, kıyı temizliği yaptı.

Hatay Büyükşehir Belediyesi Cankurtaran timleri, Çevlik Sahili kıyısında deniz anası ve balon balıkları olduğu ihbarı aldı.

Sahil şeridi boyunca, temizlik yapan ekipler, vatandaşları bu canlılara karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan denize girecekler için "rip akıntısı" uyarısı da yapıldı.

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