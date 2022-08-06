Hatay'da gönüllüler Geçilmez Kanyonu'nu temizledi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesindeki Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan ve doğa severlerin uğrak yeri konumundaki Geçilmez Kanyonu'nda, gönüllüler tarafından çevre temizliği yapıldı.

Geçilmez Kanyonu'nda bir araya gelen Dörtyol Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi üyesi 32 gönüllü genç, çevredeki plastik, cam ve metal atıkları topladı.

Gönüllüler, kanyonun yürüyüş güzergahlarına ahşap tabelalardan yaptıkları ve üzerlerinde doğayla alakalı sloganların bulunduğu tabelaları yerleştirdi.

Nazmiye Muratlı Gençlik Merkezi Müdürü Mustafa Selçuk Kayhan, doğaya saygıyı aşılamayı hedeflediklerini söyledi.

Kayhan, belirli aralıklarla doğa gönüllüleriyle bir araya gelerek temizlik yaptıklarını belirterek, "Gençlik Merkezi üyesi gönüllü gençlerimize doğaya ve çevreye karşı duyarlılıkları bizleri mutlu ediyor. Etkinliğimize destek veren Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün'e teşekkür ederim." dedi.

Dörtyol Doğa ve Çevre Koruma Platformu Başkanı Doktor Bahadır Amaç ise duyarlı insanları artırıp doğayı korumamamız gerektiğini belirterek, "Bu doğa bizim değil gelecek nesillerimizden bize emanettir. Gönüllü gençlerimize teşekkür ederim." diye konuştu.

Gençlik merkezi üyesi İrem Özkan da kanyondan önemli miktarda çöp topladıklarını anlatarak, "Toplayan kirletmez sözüyle bir daha kirletmemek amacıyla çöpleri topladık. Çevremizi koruyalım doğamızı sevelim." ifadelerini kullandı.

Geçilmez Kanyonu rehberlerinden Nazım Sönmez de doğaya ayak izinden başka bir iz bırakmamak gerektiğini söyledi.





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