Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin ilk haftasını bay geçen bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde idman yaptı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.





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