Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, pas, dar alan ve kuvvet çalışması yaptı.

Basına kapalı antrenman yaklaşık 1 saat 45 dakika sürdü.

Hataysporlu futbolcular, akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla günü tamamlayacak.

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