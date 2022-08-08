Hatay'da ormanlık alanda 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Samandağ ilçesinde, ormanlık alana ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeniköy ve Yaylıca mahalleleri arasında kalan Ödek mevkisindeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiğini belirledi.

Bölgeye giden ekipler, toprağa ekili 12 bin 878 kök Hint keneviri buldu.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan ekipler, Hint kenevirlerini imha etti.

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