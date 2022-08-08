Tır dorselerinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay, Nevşehir ve Konya'da 37 tır dorsesinden "fren sistemi beyni" çaldıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı tarihlerde 3 ilde 37 tıra ait dorseden "fren sistemi beyinleri"nin çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Kimlikleri belirlenen 3 hırsızlık şüphelisi Antakya ilçesi Odabaşı, Serinyol ve Güzelburç mahallerindeki adreslerinde gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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