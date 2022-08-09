Hatay'da arananlara yönelik operasyonla 18 kişi yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan arananlara yönelik operasyonda 18 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan zanlıların yakalanmasına yönelik yaptığı çalışma kapsamında ilçede belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 10 hükümlü ile çeşitli suçlardan aranan 8 şüpheli yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 10 hükümlü cezaevine teslim edilirken, diğerlerinin işlemleri sürüyor.



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