Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde kaçakçılık operasyonda bir şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yeni Mahalle'de A.E'nin evinde kaçak ürünler bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Adreste, gümrük kaçağı 520 paket sigara, 12 bin 500 sigara filtre pamuğu, 40 kilogram kıyılmış tütün ve 59 bin 400 makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

Şüpheli A.E. gözaltına alındı.



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