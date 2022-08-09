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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

AA

Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

HATAY (AA) - Hatay'ın Antakya ilçesinde bir çiftlik evinden mobilya malzemeleri çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Narlıca Mahallesi'nde bir çiftlik evi içerisinden 50 bin lira değerindeki mobilya malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, kimliklerini ve adreslerini tespit ettiği şüpheliler M.Ö. ve D.O'yu operasyonla yakaladı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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