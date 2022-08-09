AK Parti'li Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi

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HATAY (AA) - TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Kırıkhan ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

Yayman, partisinin Özsoğuksu Mahallesi'nde düzenlediği programa katıldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Yayman, talepleri ve sorunları dinledi.

Programa Kırıkhan Belediye Başkanı Ayhan Yavuz ve AK Parti İlçe Başkanı Ömer Erdal Çelik de katıldı.



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