Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.

Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 50 dakika sürdü.

Hatayspor yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.





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