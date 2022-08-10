Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti

HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında 12 Ağustos Cuma günü deplasmanda Trabzonspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı ekip, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde çalıştı.
Antrenmanda futbolcular pas, dar alan ve taktik çalışmaları yaptı.
Basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1 saat 50 dakika sürdü.
Hatayspor yarın sabah yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayarak, hava yoluyla Trabzon'a gidecek.