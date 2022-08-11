Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı

AA

Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Nesli tükenme tehlikesi altındaki yeşil deniz kaplumbağalarının önemli üreme alanlarından Hatay'ın Samandağ ilçesindeki kumsallarda geçen yıl 1700 civarında olan yuva sayısı, bu sene koruma ve izleme çalışmalarıyla 2 bine yükseldi.

Samandağ sahilinde yumurtalarından çıkan yavrular, Akdeniz'in mavi sularıyla buluşmaya başladı.

Sahilde deniz kaplumbağalarının izlenmesi ve korumasına yönelik gönüllü çalışma yürüten üniversite öğrencileri, erken saatlerde kumsalların yolunu tutuyor.

Yuvaların kontrollerini ve incelemesini yapan öğrenciler, çeşitli nedenlerle yuvadan çıkamayan yavruların denize ulaşmasını da sağlıyor.

- "Gittikçe popülasyonları artıyor"

Samandağ Çevre Koruma ve Turizm Derneği Başkanı Mişel Atik, AA muhabirine, yaklaşık 14 kilometrelik Samandağ kumsalının Türkiye'de özellikle yeşil deniz kaplumbağalarının popülasyonu açısından çok önemli olduğunu söyledi.

Deniz kaplumbağalarının mayısta başlayan yuvalamalarının devam ettiğini belirten Atik, aynı zamanda bu dönemde yavruların yumurtadan çıkmaya başladığını dile getirdi.

Atik, bu yılki yeşil deniz kaplumbağası yuva sayısının önceki senelere göre daha yüksek olduğunu belirlediklerini ifade ederek, "Geçen sene 1700 civarında yuvamız vardı ve bu yuvalardan 170 bin yavru çıkışımız gerçekleşti. Bu sene 2 bin yuvadan 200 bine yakın yavru çıkışı bekliyoruz. Gittikçe popülasyonları artıyor." diye konuştu.

Son 5 yılda yeşil deniz kaplumbağalarının yuva ve yavru çıkışlarında artış gözlemlendiğini anlatan Atik, bunun sevindirici olduğunu söyledi.

- "İzleme ve koruma çalışmaları yuva ve yavru sayısını artırdı"

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Biyoloji Bölümü yüksek lisans öğrencisi Emre Sandık, 2 yıldır Samandağ sahilinde deniz kaplumbağalarının izlenmesi ve korunmasına yönelik gönüllü çalışmalara katıldığını ifade etti.

Yavruların sağlıklı şekilde denizle buluşmasını sağlamak için çaba gösterdiklerini belirten Sandık, şunları kaydetti:

"Yuvalarda bulunan yumurtaların kuluçka süresi yaklaşık 55 gün. Bu sürenin ardından yavru çıkışı gözlemlenmektedir. Bizler yuvaları koruduğumuz gibi aynı zamanda yavruları da korumak durumundayız. Çevredeki ışıklardan dolayı yavru kaplumbağalar denize değil farklı yerlere yönelmektedir. Bu yavruları ait oldukları denize ulaştırmaya çalışıyoruz. Yavruların yuvadan çıkışından sonra o yuvayı artık açıyoruz. Yumurta kabuğu ve yumurta sayımı yapıyoruz. Yuvanın çap ve derinlik ölçüsünü alıyoruz. Bunlar bize hem bilimsel bir veri hem de yavruların tahmini popülasyonu hakkında bilgi veriyor. Yumurtadan çıkamayan yavrularla ilgili de neden gelişmediği hakkında bilgi ediniyoruz."

Sandık, ekim ayına kadar yuvalardan yavru çıkışının sürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hataylı gurbetçiler yazın baba ocağı mahallelerinin nüfusunu 5'e katlıyor
YEREL HABERLER Hataylı gurbetçiler yazın baba ocağı mahallelerinin ...
Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında ...
Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı
Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a ...
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı
YEREL HABERLER Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak ...
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Hatay'da derede erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Hatay'da derede erkek cesedi bulundu
Hatay´da makilik yangını; polisler büyümesini önledi
YEREL HABERLER Hatay´da makilik yangını; polisler büyümesini önledi
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
AK Parti'li Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti'li Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi
Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı ...
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli ...
Hatay'da arananlara yönelik operasyonla 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da arananlara yönelik operasyonla 18 kişi ...
Hatayspor forvet Berke Önde´yi transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor forvet Berke Önde´yi transfer etti
Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ...
Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.