Sezonun ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak Hatayspor, iyi sonuç peşinde

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak Hatayspor, iyi sonuç peşinde

AA

Sezonun ilk maçında Trabzonspor'a konuk olacak Hatayspor, iyi sonuç peşinde

HATAY (AA) - SALİM TAŞ - Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasını maç yapmadan geçen Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Serkan Özbalta, yarın deplasmanda Trabzonspor ile yapacakları maçtan galibiyetle ayrılıp lige 3 puanla başlamak istediklerini söyledi.

Özbalta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligdeki ilk maçlarını geçen sezonun şampiyonu ve Süper Kupa'nın sahibine karşı oynayacaklarına dikkati çekerek, "Trabzonspor'da oyuncuların ve teknik ekibin öz güveni inanılmaz bir noktada. Bizi zor bir deplasman bekliyor." dedi.

Maça iyi hazırlandıklarını vurgulayan, Özbalta, "Sahadan iyi bir sonuçla ayrılmak için elimizden geleni yapacağız." ifadesini kullandı.


- "Hiçbir şeyi peşinen kabul eden bir takım değiliz"

Oyuncularına güvendiğini ve lige iyi başlayacaklarına inandığını belirten Özbalta, "Hiçbir şeyi peşinen kabul eden bir takım değiliz. O güne gelindiğinde iyi hazırlanıp o müsabakaya çıkacağız. Kazanmak için elimizden gelenin fazlasını yapacağız." diye konuştu.

Sadece mücadele anlamında bu düşünceye sahip olmadığını anlatan Özbalta, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu takımın bir oyun kültürünün olmasının gerekliliğine inanıyorum. Diğer takımlar için de böyle. Zaten o zaman da ülke futbolunu başka bir seviyeye getireceğiz. Yarış bu şekilde olursa olacak. İşte buradaki oyun kültürünü, bakış açısını geliştirme adına o gün sahada bir şeylerin fazlasını vermeliyiz diye düşünüyorum. Onun adımlarını 27 Haziran'dan beri atıyoruz. O gün de sahaya çıkarak sağlam bir şekilde takım savunmasını ve geçişlerimizi iyi yapmaya çalışacağız. Set hücumunda da birebirlerde de iyi varlık göstereceğiz. Ben inanıyorum ki o gün geldiğinde insanların huzur duyduğu bir takım olacağız."


- "Oyunda bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz"

Ekibiyle, takımı en iyi yerlere getirme uğraşı içinde olacaklarını vurgulayan Özbalta, Hatayspor'un Süper Lig'de geçirdiği iyi sezonları daha da yukarı çekmeye çalışacaklarını dile getirdi.

"İki senedir sezonu iyi geçiren bir Hatayspor camiası var." diyen Özbalta, "Biz bunun üzerine oyunda bir bakış açısı geliştirmeye çalışıyoruz. Buraya transfer edilirken amaçlarımızdan birisi buydu. Çok zeki bir başkanımız var. Yönetim kurulumuzdaki insanlar donanımlı insanlar. Bunlar bunu görebiliyorlar. Buradaki bakış açısının değişmesini istiyorlar. Önceki bakış açısı da çok iyiydi. Sakın yanlış anlaşılmasın. Bir yerden bir yere geçişler olur ve bu geçişlerin devamı getirilmesi lazım. Zihinsel anlamda getirilmesi lazım. Bizden de bence bunu istiyor kulüp. Biz oyunda bakış açısını değiştirmek istiyoruz ve bunu taraftarlarla yapmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Hatay haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Hatay Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hatay'da bir araçta 630 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da bir araçta 630 bin makaron ele geçirildi
Hataylı gurbetçiler yazın baba ocağı mahallelerinin nüfusunu 5'e katlıyor
YEREL HABERLER Hataylı gurbetçiler yazın baba ocağı mahallelerinin ...
Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz kaplumbağası yuvalarını artırdı
YEREL HABERLER Hatay'da izleme ve koruma çalışmaları deniz ...
Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında anıldı
YEREL HABERLER Şehit Başçavuş Ferhat Gedik, Hatay'da mezarı başında ...
Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da bakır kablo çalan 5 şüpheli tutuklandı
Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Hatayspor, sezonun ilk maçında yarın Trabzonspor'a ...
Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı
YEREL HABERLER Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak ...
Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarına devam etti
Hatay'da derede erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Hatay'da derede erkek cesedi bulundu
Hatay´da makilik yangını; polisler büyümesini önledi
YEREL HABERLER Hatay´da makilik yangını; polisler büyümesini önledi
Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Hatayspor, Trabzonspor maçının hazırlıklarını ...
Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da 9 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü ...
AK Parti'li Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER AK Parti'li Yayman, vatandaşlarla bir araya geldi
Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Hatay'da hırsızlık iddiasıyla yakalanan 2 zanlı ...
Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da kaçakçılık operasyonunda bir şüpheli ...
Hatay'da arananlara yönelik operasyonla 18 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Hatay'da arananlara yönelik operasyonla 18 kişi ...
Hatayspor forvet Berke Önde´yi transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor forvet Berke Önde´yi transfer etti
Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Hatay'da 40 kilogram esrar ve 350 kök Hint keneviri ...
Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti
YEREL HABERLER Hatayspor, Berke Önde'yi transfer etti

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.