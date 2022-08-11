Hatay'da evinde uyuşturucu bulunduran şüpheli yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, ikametinde 188 gram esrar ile 15 kök Hint keneviri ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı.

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine F.T'nin Özerli Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

Adreste 188 gram esrar ve 15 kök Hint keneviri bulundu.

Polis, ev sahibini gözaltına aldı.

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