Hatay’da devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı

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HATAY (AA) - Hatay’da otomobilin devrilmesi sonucu yaralanan 6 kişi hastanelere kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, M.E’nin kullandığı 06 GT 657 plakalı otomobil, Kırıkhan ilçesi Kurtlusoğuksu Mahallesi'nde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Kazada sürücüyle birlikte otomobildeki 6 kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere sevk edildi.

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