Hatay'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Yayladığı ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışması sonucu uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen M.V. ve S.D'nin adreslerine operasyon düzenledi.

Operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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