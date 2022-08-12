HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay'da partililerle buluştu:

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HATAY (AA) - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, "Size söz veriyoruz, çözüm üretiyoruz ve 'çözüm biziz' diyoruz." dedi.

Sancar, partisinin Erzin İlçe Başkanlığı önünde yaptığı konuşmada, Erzin'i "narenciyenin yurdu" olarak tanımladı.

Türkiye'nin narenciye üretiminin yüzde 20'sinin buradan gerçekleştirildiğini belirten Sancar, tarım işçilerinin yaşadığı zorluklara değindi.

Sancar, ülkenin her sorununa çözümü kendilerinin getireceğini anlatarak, "Size söz veriyoruz, çözüm üretiyoruz ve 'çözüm biziz' diyoruz. Bu çözümü sizlerin gücüyle hayata geçireceğiz." ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, konuşmasının ardından ilçe örgütünde partililerle sohbet etti.

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