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Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda doğa yürüyüşüne katıldı

AA

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda ilçe protokolüyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda doğa yürüyüşüne katıldı

HATAY (AA) - Dörtyol Kaymakamı Aydın Ergün, Amanoslarda ilçe protokolüyle doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.

Kaymakam Ergün ve beraberindekiler, Erzin ilçe sınırları içinde yer alan 10 kilometre uzunluğundaki parkuru yürüyerek tamamladı.

Yürüyüşe, Dörtyol İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Toksoy ile bazı kamu kurumlarının temsilcileri de katıldı.

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