Türk Kızılay Dörtyol Şubesi üyeleri okul boyadı

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HATAY (AA) - Türk Kızılay Dörtyol Şubesi üyeleri, "Şenlendirme" projesi kapsamında bir okulun duvarlarını boyadı.

Kuzuculu Mahallesi'ndeki Kuzuculu Fevzi Çakmak İlkokulu'nda yürütülen çalışmayla okulun dış cephesi, koridor ve sınıfları boyandı.

Türk Kızılay Dörtyol Şube Başkanı Mevlüt Aydın, gazetecilere, okul müdürü, öğretmenler ve Kızılay gönüllüleriyle okulun duvarlarını boyadıklarını belirtti.

Aydın, projeye destek veren herkese teşekkür etti.

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