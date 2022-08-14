Hatay'da 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Harran Mahallesi'ndeki 2 evde kaçak akaryakıt bulundurulduğunu belirledi.

Operasyon düzenlenen adreslerde 5 bin 300 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Polis, ikametlerdeki A.Y. ve A.Y'yi gözaltına aldı.

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