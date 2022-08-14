Hatay'da hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 zanlı tutuklandı

Bu kez de Şenay vahşet kurbanı!

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HATAY (AA) - Hatay'da iş yerlerinden hırsızlık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Antakya ve Defne ilçelerindeki 2 iş yerinden kalorifer peteği, demir kapı, merdiven, menfez ve kırtasiye malzemeleri hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

İşletmelerin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin H.İ.K, H.Y. ve H.H. olduğunu tespit etti.

Belirlenen adreslerine düzenlenen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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