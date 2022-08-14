Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında yapacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Osman Çalgın Tesisleri'nde teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından pas ve dar alan çalışması yaptı.

Basına kapalı idman, 1 saat 20 dakika sürdü.

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