Hatay'da seyir halindeki tırda çıkan yangın hasara yol açtı

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HATAY(AA) - Hatay'ın Hassa ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinde çıkan yangında hasar oluştu.

H.M.K. idaresindeki 79 AAD 833 plakalı tırın lastikleri seyir halindeyken Gaziantep-Hassa kara yolu Deliçay mevkisinde yanmaya başladı.

Durumu fark eden tır sürücüsünün haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Dorseye sıçrayan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü, tırda hasar oluştu.

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