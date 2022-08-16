İskenderun'da uyuşturucu ve ruhsatsız silahla yakalanan 3 zanlı gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın İskenderun ilçesinde üst aramalarında ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu ele geçirilen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Pirireis Mahallesi ile Sokullu Mehmet Paşa Caddesi'nde şüphelendikleri A.D, S.D. ve K.Ö'yü durdurdu.

Üstlerinde ruhsatsız tabanca, esrar, sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu hap bulunan zanlılar, emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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