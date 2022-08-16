Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

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HATAY (AA) - Hatay'da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma kapsamında Antakya ve Reyanlı ilçelerinde 5 adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde 200 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, hassas terazi ve bir miktar esrar ele geçirildi.



Polis, adreslerdeki A.K, M.Ş, M E, M.H. ve H.Ş'yi gözaltına aldı.

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