Payas'ta uyuşturucu hapla yakalanan zanlı gözaltına alındı

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HATAY (AA) - Hatay'ın Payas ilçesinde, bir şüphelinin üzerinde 505 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi yaptıkları Cumhuriyet Mahallesi'nde şüphelendikleri A.K'yi durdurdu.

Üst aramasında 505 uyuşturucu hap bulunan şüpheli, gözaltına alındı.

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