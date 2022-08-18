Hatay'da 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı.



İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kırıkhan-Reyhanlı kara yolunda uygulama sırasında bir otomobili durdurdu.



Araçta arama yapan ekipler, 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

Ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı.



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