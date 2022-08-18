Hatayspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti

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HATAY (AA) - Atakaş Hatayspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasında 20 Ağustos Cumartesi günü sahasında oynayacağı Gaziantep FK maçının hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlılar, Yeni Hatay Stadyumu'nda teknik direktör Serkan Özbalta yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.

Antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından çabukluk ve taktik çalıştı.

Basına kapalı idman, 1 saat 25 dakika sürdü.

















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