Hatay'da gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi

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HATAY (AA) - Hatay'ın Dörtyol ilçesinde gümrük kaçağı 23 cep telefonu ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, iki iş yerinde kaçak cep telefonu bulundurulduğu ihbarı üzerine adreslerde arama yaptı.

Polis, iş yerlerinde gümrük kaçağı 23 cep telefonu buldu.

M.G. ile A.S.D'ye adli işlem yapıldı.



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