Hatay'da sebze serasında 110 kök Hint keneviri ele geçirildi

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HATAY (AA) - Samandağ ilçesinde bir sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar ele geçirildi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmaları kapsamında bir adrese baskın yaptı.

Ekipler, evin bahçesindeki sebze serasında 110 kök Hint keneviri ile 2 kilogram esrar buldu.



Ev sahibi B.K. gözaltına alındı.

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